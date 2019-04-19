Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

News.ru09:21

«Роснефть» обвинила Reuters в «информационной диверсии» из-за материала о Венесуэле

ТАСС09:17

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

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«Роснефть»: Деятельность агентства Reuters в России надо запретить

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«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций

Говорит Москва09:29

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

Ведомости08:50

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостейвчера в 15:58
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Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Обновлено в 07:37
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

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Происшествия

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
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Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

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Технологии

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Политика

Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Политика

Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон

Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
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Шоу-бизнес

Венсан Кассель стал отцом Амазонки

Венсан Кассель снова стал отцом. Его молодая 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочку, которую назвали Амазонка.
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Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Культура

Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен

Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
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Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
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Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
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Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
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Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Хоккей

Покер Ягра вывел «Кладно» в чешскую экстралигу

47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил четыре шайбы в игре против «Ческе-Будеевице» во втором чешском дивизионе.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
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Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
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