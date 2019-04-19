Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными
США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено в 16:58
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Транспорт
Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено в 07:45
Общество
Лунный гороскоп на 20 апреля, субботу
Не рекомендуется излишняя суета, напряжение и тяжелый труд, зато общественная деятельность и бизнес-активность в этот лунный день приветствуется.
Обновлено в 23:00
Политика
Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:20
Политика
В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского. Главное
На стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено в 17:59
Космос
Жителям Земли угрожает гигантский астероид
Жителей Земли в очередной раз предупредили о приближающемся конце света. Это связано с тем, что к планете подлетает огромный астероид.
Обновлено 17 апреля в 02:51
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Общество
Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте
Обновлено в 22:56
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Футбол
Коутиньо прокомментировал критику за празднование гола в ворота «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал негативную реакцию болельщиков на свое празднование гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:50
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Космос
Китай изучает возможность высадки человека на Луну
"Во всех странах мира, включая Китай, думают о высадке человека на Луну", — цитирует его агентство Он добавил, что на это вдохновляет тот факт, что после американской миссии "Аполлон-17" в 1972 году никто из землян не оставлял на Луне свой след.
Обновлено в 22:20
Здоровье
В брянской больнице разразился скандал из-за платной услуги
Как утверждает пациентка, врач отказала в просьбе, сославшись на то, что нет талонов. Кроме того, ей посоветовали пройти МРТ, но платно.
Обновлено в 13:33
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Политика
Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
Теннис
Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено в 14:44
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено в 23:06
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29