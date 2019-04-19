Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Зеленский назвал себя «приговором Порошенко»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.
Обновлено в 12:41
Политика
Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского
Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли
Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено в 05:28
Политика
Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Политика
Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим
Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Хоккей
Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ
По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз
Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов
Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 14:58