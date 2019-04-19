Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

News.ru09:21

«Роснефть» обвинила Reuters в «информационной диверсии» из-за материала о Венесуэле

ТАСС09:17

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

Дождь09:00

«Роснефть»: Деятельность агентства Reuters в России надо запретить

REGNUM10:47

«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций

Говорит Москва09:29

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

Ведомости08:50

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостейвчера в 15:58
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Политика

Зеленский назвал себя «приговором Порошенко»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.
Обновлено в 12:41
Политика

Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского

Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли

Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко «пришлось перейти со своей сцены на сцену Зеленского»

Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Технологии

Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini

Обновлено в 03:50
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено в 05:28
Политика

Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Политика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Политика

Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим

Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ

Обновлено вчера в 08:51
Политика

Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов

Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 14:58
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