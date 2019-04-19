Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

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«Роснефть» обвинила Reuters в «информационной диверсии» из-за материала о Венесуэле

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«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

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«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

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Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостейвчера в 15:58
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В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов

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Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
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Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
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Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад

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Политика

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика

Президент Эстонии рассказала о деталях встречи с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным и назвала ее "очень хорошей".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

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Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
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Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
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Армия и оружие

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Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
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Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Экономика

Из федеральной программы «Юг России» похитили 2 млрд рублей

«В ходе реализации ФЦП «Юг России» и иных инфраструктурных проектов вскрыты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд рублей», — передает ТАСС слова Патрушева, высказанные на совещании в Махачкале по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Авто

Toyota обновила легендарный Highlander

Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
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ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

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Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

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Четыре патриарха призвали к защите храмов УПЦ от захватов

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Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
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Политика

Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений.
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В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект

Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
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