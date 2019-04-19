Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
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Дмитрия Быкова перевели в столичную клинику
Дмитрия Быкова перевели в столичную клинику из больницы Уфы.
Обновлено в 01:46
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
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Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
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Общество
Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»
С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Авто
Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.
Обновлено вчера в 03:08
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено вчера в 12:22
Интернет
Количество лайков в Instagram может стать невидимым
Обновлено в 07:43
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Спорт
Загитова: Хочу и дальше кататься без ошибок
Обновлено в 09:41
Политика
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
Журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии.
Обновлено в 08:36
Политика
МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме
«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину страниц пользователей в честь Таноса
Личная страница каждого второго пользователя будет заблокирована на 15 минут. Идея флешмоба принадлежит сообществу «Лентач».
Обновлено в 09:53