Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал себя результатом ошибок действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 12:13
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Utair рассказали о помощи Быкову на борту самолета
Писателю Дмитрию Быкову стало плохо еще в самолете, который только собирался взлететь в Уфу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
Обновлено в 09:12
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Общество
Минстрой предложил организовывать частные кладбища в России
Минстрой отправил экспертам для ознакомления законопроект «О похоронном деле», в котором говорится об организации частных кладбищ, сообщила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева «Российской газете».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Музыка
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении -2019», назвал своего главного соперника.
Обновлено в 12:25
Политика
Ким Чен Ын назвал важной задачей развитие отношений с Китаем
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
Жене Мамаева разрешили свидание с мужем
Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Культура
Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин
В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.
Обновлено в 10:04
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Политика
Аксёнов: украинцы понимают, что Крым навсегда стал частью РФ
Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что большинство граждан Украины понимают, что полуостров стал частью России навсегда.
Обновлено в 12:10
Происшествия
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 12:22