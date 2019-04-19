Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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«Роснефть» опровергла помощь Венесуэле в обходе санкций

News.ru09:21

«Роснефть» обвинила Reuters в «информационной диверсии» из-за материала о Венесуэле

ТАСС09:17

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостейвчера в 15:58

«Роснефть»: Деятельность агентства Reuters в России надо запретить

REGNUM10:47

«Роснефть» назвала ложью материал Reuters о помощи Венесуэле при обходе санкций

Говорит Москва09:29

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы из-за «информационной диверсии» Reuters

Дождь09:00

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

Ведомости08:50
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Авто

В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Недвижимость

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Музыка

Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет

Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным

В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

Обновлено в 15:01
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Политика

Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Авто

В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11

Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено в 03:20
Культура

Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин

В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.
Обновлено в 10:04
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой

Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье

В Советском районе Волгограда построят новую детскую больницу

В Волгограде в Советском районе рядом с областным кардиологическим и перинатальным центрами собираются построить многопрофильную областную детскую больницу.
Обновлено в 09:56
Космос

В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект

Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
Обновлено в 16:33
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
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