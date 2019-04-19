«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Авто В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Недвижимость Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Музыка Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.

Политика Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Происшествия Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра» Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Политика Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».

Авто В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11 Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.

Культура Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Шоу-бизнес Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Шоу-бизнес Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.

Здоровье В Советском районе Волгограда построят новую детскую больницу В Волгограде в Советском районе рядом с областным кардиологическим и перинатальным центрами собираются построить многопрофильную областную детскую больницу.

Космос В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Авто Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.

Политика МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.

Здоровье Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.

Политика Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.