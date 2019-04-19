Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь
Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Политика
Пушков прокомментировал возможный коллапс на Украине без нефти из РФ
Напомним, в четверг, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении экспорта нефти на Украину.
Обновлено в 04:03
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку
Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении
Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Экономика
Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
Обновлено в 14:06
Хоккей
Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ
По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Космос
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Политика
Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии
Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Происшествия
По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца
В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44