Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в РоссииКоммерсантъ 09:37
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
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Политика
Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
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Транспорт
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Обновлено в 00:49
Общество
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Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
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Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
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Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
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Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
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Гаджеты
Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView
Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление.
Обновлено в 08:04
Космос
В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных
Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
Обновлено в 06:12
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Издание «Ward’s Auto» подвело итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных интерьеров.
Обновлено в 07:47
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Политика
Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Политика
Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»
Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
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Гаджеты
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В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Общество
Нас не спрашивали, но мы отвечаем: можно ли пить пиво на улице, если оно в бумажном пакете?
Отправят или нет, по факту, зависит от того, какое настроение будет у полицейского — нередко обходится просто предупреждением и требованием выкинуть алкоголь.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
В Тюмени откроется госпиталь «Мать и дитя»
19 апреля в областной столице состоится церемония открытия многопрофильного госпиталя «Мать и дитя».
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55