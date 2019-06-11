Энергетика

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтанКоммерсантъ вчера в 18:13

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.
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«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

«Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях».
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