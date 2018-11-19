Энергетика
Компания отметила, что ситуация «искусственно подогревается недобросовестными игроками». В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».
РБКвчера в 10:26
с чего всё началось
«Роснефть» работает с биржей над совершенствованием торговли, в том числе над дисквалификацией участников торгов, связанных с уголовными делами, сообщается на сайте компании.News.ruвчера в 11:21
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«Роснефть»: Ажиотаж вокруг дефицита топлива искусственно подогревается недобросовестными игроками
Комсомольская правдавчера в 15:22
«Роснефть» обвинила трейдеров в создании искусственного ажиотажа на топливном рынке
Ведомостивчера в 11:06
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Энергетика
Нефть подешевела на 2,6%. Рубль этого не заметил и укрепился к доллару
Обычно курс рубля следует за нефтяными котировками и снижается, если нефть дешевеет.
Обновлено в 03:31
Энергетика
«Новатэк» открыл запасы газа на Няхартинском месторождении в ЯНАО
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» по результатам испытаний получило коммерческий приток газа на Няхартинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 00:49
Энергетика
Цены на бензин упадут на автозаправках «Корс» и БРК
На следующей неделе ожидается снижение цен на моторное топливо на автозаправках «Корс» и БРК в Забайкалье, о чем сообщили читинские информагентства.
Обновлено в 03:36
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 01:12
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» выкупил 5,46 млн ADR с начала buyback
Средняя цена за одну ценную бумагу составила $73,08. Всего с начала buyback выкуплено 5 457 037 ADR (0,73%).
Обновлено в 02:41
Энергетика
В Москву после пожара на МНПЗ направят бензин из других регионов
«Газпром нефть» после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) направит в центральный регион бензин со своих предприятий в других регионах.
Обновлено вчера в 09:50
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено вчера в 09:38
Энергетика
«Газпром нефть» докупит нефтехимии
Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
Ineos ведет переговоры о покупке активов ConocoPhillips
Британская нефтехимическая компания Ineos ведет эксклюзивные переговоры с американской корпорацией ConocoPhillips о покупке нефтегазовых месторождений в Северном море.
Обновлено вчера в 09:32
Энергетика
В развитие Нью-Мексико и Техаса нефтегазовые компании вложат $100 млн
Нефтегазовые компании решили помочь американским штатам, переживающим «сланцевый бум».
Обновлено вчера в 18:35
Энергетика
«Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий
«Нафтогаз Украины» займется поиском «мертвых душ» среди потребителей газа, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 19 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
Литовских потребителей ждёт резкое подорожание электричества и газа
Литовские поставщики электроэнергии и газа утверждают, что в 2019 году они поднимут цены на электричество и газ для бытовых потребителей на 15−20%, а для бизнеса увеличение цены будет в пределах 30−60%.
Обновлено вчера в 10:45
Энергетика
В Литве объяснили, почему газовый рынок Балтии создается без нее
В Литве объяснили, почему страна пока не присоединилась к меморандуму о намерениях создать функционирующий по единым правилам газовый рынок с 2020 года, который подписали Латвия, Эстония и Финляндия.
Обновлено вчера в 12:08
Энергетика
«Газпром» отдаст без конкурса еще 41 млрд рублей за поставку труб
Структура корпорации «Газпром комплектация» собирается заплатить единственному поставщику 41,2 млрд рублей за 500 тысяч тонн труб без проведения аукциона.
Обновлено вчера в 08:33
Энергетика
«Мессояханефтегаз» организовал первую в России площадку для обмена опытом по полимерному заводнению
Более 100 специалистов собрала международная технологическая сессия по полимерному заводнению.
Обновлено в 02:16