с чего всё началось

Компания отметила, что ситуация «искусственно подогревается недобросовестными игроками». В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».

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