Энергетика
«Роснефть» сообщила о сокращении добычи из-за ограничений «Транснефти»Ведомости 03:53
В июле «Роснефть» заявила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза» из-за сокращения приема сырья «Транснефтью» после загрязнения трубопровода «Дружба».
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Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика
Председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию
Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что уголовные дела против экс-президента Украины Петра Порошенко могут стать основанием для длительного тюремного заключения, либо причиной для эмиграции.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
В Петербурге откроется первое отделение реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
В Петербурге откроется новое отделение медицинской реабилитации для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу
После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу.
Обновлено в 04:55
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В Рыбинске нашли капсулу времени
Обновлено в 06:18
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Стала известна дата запуска и цена подписки на онлайн-кинотеатр от Apple
Учитывая, что на 12 ноября назначен запуск конкурирующего стримингового сервиса Disney+, можно ожидать, что Apple запустит свой онлайн-кинотеатр также в районе середины месяца, возможно на несколько дней раньше, чем Disney.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Футбол
«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»
«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом
Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Общество
ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.
Обновлено в 06:29
Баскетбол
«Енисей» подписал бывшего партнера Брайанта по «Лейкерс»
Обновлено в 05:08
Экономика
Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11