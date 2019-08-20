Энергетика
Роснефть сокращала добычу нефти из-за ограничений ТранснефтиАК&М вчера в 05:36
Роснефть была вынуждена сократить добычу нефти на 1.7 млн т за время действия ограничения приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти (с 1 мая по 15 июля 2019 года). Об этом говорится в материалах Роснефти.
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ОПЕК+ и Дружба. Роснефть во 2-м квартале 2019 г. снизила добычу углеводородов
Neftegaz.ruвчера в 03:54
«Роснефть» сообщила о сокращении добычи на 1,7 млн тонн из-за ограничений «Транснефти»
Интерфаксвчера в 02:39
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