Энергетика

Роснефть сокращала добычу нефти из-за ограничений ТранснефтиАК&М 05:36

Роснефть была вынуждена сократить добычу нефти на 1.7 млн т за время действия ограничения приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти (с 1 мая по 15 июля 2019 года). Об этом говорится в материалах Роснефти.
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