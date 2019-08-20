Энергетика
Роснефть сокращала добычу нефти из-за ограничений ТранснефтиАК&М 05:36
Роснефть была вынуждена сократить добычу нефти на 1.7 млн т за время действия ограничения приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти (с 1 мая по 15 июля 2019 года). Об этом говорится в материалах Роснефти.
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Переговоры Путина и Макрона завершились
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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
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Немцы доверяют Путину больше, чем Трампу
Немцы рассказали, кому они доверяют больше – президенту России Владимиру Путину или лидеру США Дональду Трмпу.
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Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
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Обновлено в 08:58
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:24
Общество
Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского
Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.
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Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
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Экономика
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Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
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Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»
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