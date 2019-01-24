Энергетика
«Роснефть» снизила долю в «СевКомНефтегазе» до 66,67%Finam.Ru 10:22
"Роснефть" снизила долю в "СевКомНефтегазе" со 100% до 66,67%, сообщается в материалах компании. Правительство РФ разрешило переход Северо-Комсомольского участка недр, предоставленного ранее в пользование "Роснефти", к ООО "СевКомНефтегаз" 9 августа 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Происшествия
Неизвестные напали на полицейских в Нальчике
Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково
Московское метро совершенно точно дойдет до аэропорта Внуково.
Обновлено в 12:22
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены
Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Авто
Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200
В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Путин выразил поддержку законным властям в Венесуэле
«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети
В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Исторический музей в Москве сообщил в полицию о пропаже древней иконы
Представители Государственного исторического музея в Москве обратились в правоохранительные органы, заявив о пропаже древней Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
Общество
Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве
Обновлено в 12:12
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Общество
Бывшая жена отсудила у Цеповяза 4,3 млн рублей
Обновлено в 11:13
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Экономика
Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.
Обновлено в 11:13
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
Обновлено в 10:32
Технологии
Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено в 12:19
Политика
Карлос Гон ушел с должности главы Renault
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28