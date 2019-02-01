Экономика

«Роснефть» просит новые льготы для одного из крупнейших месторожденийВедомости 13:02

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать крупнейшее в России Приобское месторождение нефти, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к профильным министерствам.
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Во сколько обойдутся новые льготы для нефтяного месторождения «Роснефти»

Что попросил Сечин "Роснефть", получившая в 2017 году от государства льготы на 350 млрд руб. для Самотлорского месторождения, попросила о поддержке другого проекта — крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения.
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Игорь Иванович Сечин
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