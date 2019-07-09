Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.

с чего всё началось

Одна из крупнейших российских компаний «Роснефть» попросила у президента России налоговых льгот при реализации проекта по доставке нефти через Северный Ледовитый океан в Европу и Азию. Аналогичную просьбу выдвинул президенту России и «Нефтегазхолдинг».

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