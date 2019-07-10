Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на АрктикуВедомости 09 июля в 16:48
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.Ведомости09 июля в 16:48
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«Ведомости»: «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы для освоения Севморпути
Коммерсантъ09 июля в 21:35
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили налоговые льготы для арктического кластера
Интерфаксвчера в 01:34
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