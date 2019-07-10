Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на АрктикуВедомости вчера в 16:48

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.
Ведомостивчера в 16:48

Подробнее о событии

СМИ узнали о просьбах «Роснефти» к Путину дать крупные льготы на Арктику

РБК01:26

Роснефть попросила Владимира Путина о льготах для освоения Северного морского пути

Эхо Москвы01:45

«Ведомости»: «Роснефть» может получить льготы на развитие арктического кластера

ТАСС01:41

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили налоговые льготы для арктического кластера

Интерфакс01:34

«Ведомости»: Сечин снова попросил Путина о крупных налоговых льготах

Дождь03:10

«Ведомости»: «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы для освоения Севморпути

Коммерсантъвчера в 21:35

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Ведомостивчера в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа

В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Пасынок Армена Джигарханяна: «Отцу намного лучше, он абсолютно трезво мыслит»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Рябков раскрыл детали будущей встречи с замгоссекретаря США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что во время встречи в Хельсинки с американским коллегой Дэвидом Хейлом контроль над вооружениями обсуждаться не будет.
Обновлено в 02:39
Политика

Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад

Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
Обновлено в 02:43
Авто

«Автостат» назвал десять самых популярных автомобилей в Сибири

Обновлено в 03:51
Здоровье

Диетологи назвали самый полезный летний фрукт

Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде

В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Общество

В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика

Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Технологии

Российским компаниям могут предоставить доступ к госданным

Российские компании получат доступ к государственным данным и смогут продавать свои услуги на основе их аналитики.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Общество

Условия труда в России признали кабальными

В приверженности нестандартному рабочему графику Россию обогнали Хорватия, Греция и Польша.
Обновлено в 04:05
Путешествия

Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное