Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.

с чего всё началось

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».

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