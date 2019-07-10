Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.

с чего всё началось

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей». О таком проекте писала ранее газета «Коммерсантъ».

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Армия и оружие Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.

Армия и оружие Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю, то есть "оморячивания", сообщили в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

Шоу-бизнес Рита Дакота сообщила о начале ремонта в новой квартире На странице своего Instagram Рита Дакота опубликовала видео, на котором она сообщила о начале ремонта в новой квартире.

Армия и оружие В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Политика Треть украинцев ждут от Зеленского прямых переговоров с Донбассом Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил в ходе опроса, что около 33% украинцев ждут, что в первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Армия и оружие Показано видео с рисующим танком Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Наука Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.

Футбол СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Происшествия Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.

Наука Ученые назвали новый способ эффективного похудения Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.

Авто Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.

Путешествия Названы южные города с самым дешевым жильем для отпускников Самыми дорогими городами стали традиционные центры морского отдыха: Сочи (2 090 рублей) и Ялта (2 310 рублей).

Наука «Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.

Политика Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.

Общество «Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо» Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.

Авто Названы самые популярные машины в Сибирском федеральном округе России Автомобиль Lada 2106 остаётся самым распространённым в Сибирском федеральном округе.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.