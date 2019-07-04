Энергетика

«Роснефть» привлекла спецкомпании для контроля качества нефтиRambler News Service вчера в 17:06

«Роснефть» привлекла специализированные компании для контроля качества нефти на всех этапах транспортировки, говорится в сообщении компании.
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«Роснефть» привлекла компании-сюрвейеры для контроля за транспортировкой нефти

Известиявчера в 17:20

«Роснефть» привлекла спецкомпании для контроля качества нефти

Rambler News Serviceвчера в 17:06

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ПРАЙМвчера в 15:57
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ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
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Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

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В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
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Общество

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У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок

Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников

Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
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Уязвимость в электронной почте оказалась опасной для правительства

По данным ведомства, преступники используют уязвимость CVE-2017-11774, которая позволяет выйти за пределы песочницы Outlook и выполнить вредоносный код в операционной системе.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Эрдоган назвал грабежом вероятный отказ США от поставки F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35.
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«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

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Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
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Шоу-бизнес

«Отпустило погасшее настроение»: Исаева спела «Рюмку водки» Лепса

Как рассказала Исаева, друзья уговорили ее поехать с ними в караоке-бар. При этом она заметила, что является большим любителем караоке.
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Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
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Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в России.
Обновлено вчера в 08:01
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В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

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Армия и оружие

30 лет назад советский МиГ-23 сбежал без летчика в Европу

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Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
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Армия и оружие

В военных гарнизонах Казахстана назначены проверки

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначил проверку военных гарнизонов в городах страны после чрезвычайной ситуации в Арыси Туркестанской области, сообщает 4 июля агентство BNews.
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Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

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Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
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Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

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