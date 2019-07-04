Энергетика
«Роснефть» привлекла спецкомпании для контроля качества нефтиRambler News Service вчера в 17:06
«Роснефть» привлекла специализированные компании для контроля качества нефти на всех этапах транспортировки, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8
Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок
Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Общество
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней
Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Технологии
Уязвимость в электронной почте оказалась опасной для правительства
По данным ведомства, преступники используют уязвимость CVE-2017-11774, которая позволяет выйти за пределы песочницы Outlook и выполнить вредоносный код в операционной системе.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Эрдоган назвал грабежом вероятный отказ США от поставки F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
«Отпустило погасшее настроение»: Исаева спела «Рюмку водки» Лепса
Как рассказала Исаева, друзья уговорили ее поехать с ними в караоке-бар. При этом она заметила, что является большим любителем караоке.
Обновлено в 02:29
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в России.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа
Обновлено в 01:16
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В военных гарнизонах Казахстана назначены проверки
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначил проверку военных гарнизонов в городах страны после чрезвычайной ситуации в Арыси Туркестанской области, сообщает 4 июля агентство BNews.
Обновлено в 02:13
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14