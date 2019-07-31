Экономика
«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»RT на русском 09:41
«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Подконтрольное ПАО «НК "Роснефть"» ООО «РН-Региональные продажи» стало учредителем ООО «Петербургская топливная компания» (ПТК), следует из данных ЕГРЮЛ. Сведения внесены 30 июля, размер доли составляет 100%.Коммерсантъ Санкт-Петербург05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Структура «Роснефти» стала акционером «Петербургской топливной компании»
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:37
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
Технологии
Американский конгрессмен борется против вызывающего привыкание дизайна приложений
Предполагается, что закон запретит «функции, которые разработаны, чтобы вызывать привыкание», в том числе автовоспроизведение YouTube, Snapstreaks (полоски Snapchat, позволяющие набирать популярность пользователям), бесконечную прокрутку ленты новостей.
Обновлено в 08:12
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Xiaomi представила наручные часы с хронографом
Компания Xiaomi запускает сбор средств на наручные часы с хронографом C + 86 Sports Watch.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Сирийская оппозиция на встрече в Нур-Султане потребует прекращения огня в Идлибе
Делегация сирийской оппозиции на предстоящей 1-2 августа международной встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане потребует прекращения военных действий в северо-западной провинции Идлиб.
Обновлено в 09:36
Политика
Россияне назвали самый сильный флот в мире
Две трети россиян считают отечественный флот самым сильным в мире, тогда как за превосходство американского ВМФ высказались 40%.
Обновлено в 09:59
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Дети-инвалиды не могут попасть в реабилитационный центр в Миассе
В обычном жилом доме расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития, но вот чтобы попасть внутрь, им приходится лезть через окно.
Обновлено в 03:09
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Такси стало выгоднее личного авто
В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
Обновлено в 09:41
Путешествия
В Турции умерли десятки российских туристов
Обновлено вчера в 15:31
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Наука
Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии
Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.
Обновлено в 09:38
Кино
Названы сроки выхода фильма о футболисте Льве Яшине
Фильм о легендарном вратаре сборной СССР по футболу Льве Яшине выйдет в прокат ориентировочно в октябре 2019 года.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей
Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57