с чего всё началось

«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Технологии Американский конгрессмен борется против вызывающего привыкание дизайна приложений Предполагается, что закон запретит «функции, которые разработаны, чтобы вызывать привыкание», в том числе автовоспроизведение YouTube, Snapstreaks (полоски Snapchat, позволяющие набирать популярность пользователям), бесконечную прокрутку ленты новостей.

Гаджеты Xiaomi представила наручные часы с хронографом Компания Xiaomi запускает сбор средств на наручные часы с хронографом C + 86 Sports Watch.

Армия и оружие Сирийская оппозиция на встрече в Нур-Султане потребует прекращения огня в Идлибе Делегация сирийской оппозиции на предстоящей 1-2 августа международной встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане потребует прекращения военных действий в северо-западной провинции Идлиб.

Политика Россияне назвали самый сильный флот в мире Две трети россиян считают отечественный флот самым сильным в мире, тогда как за превосходство американского ВМФ высказались 40%.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Происшествия Дети-инвалиды не могут попасть в реабилитационный центр в Миассе В обычном жилом доме расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития, но вот чтобы попасть внутрь, им приходится лезть через окно.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Экономика Такси стало выгоднее личного авто В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Наука Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.

Кино Названы сроки выхода фильма о футболисте Льве Яшине Фильм о легендарном вратаре сборной СССР по футболу Льве Яшине выйдет в прокат ориентировочно в октябре 2019 года.

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Баскетбол «Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Шоу-бизнес Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.