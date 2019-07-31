Экономика

«Роснефть» приобрела Петербургскую топливную компаниюПсковское агентство информации вчера в 11:02

«Роснефть» купила 100% акций Петербургской топливной компании – крупнейшего независимого топливного оператора.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила
 нефтекомпания.
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