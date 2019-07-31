Экономика
«Роснефть» приобрела Петербургскую топливную компаниюПсковское агентство информации вчера в 11:02
«Роснефть» купила 100% акций Петербургской топливной компании – крупнейшего независимого топливного оператора.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
«Петербургская топливная компания» продала активы «дочке» «Роснефти»
Форпост Северо-Западвчера в 08:41
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Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
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Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
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Обновлено вчера в 13:39
Авто
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Обновлено в 06:36
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
В МЧС уверены, что столь масштабные пожары в Красноярском крае стали возможны из-за недостаточных мер, принятых для тушения очагов возгораний.
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Общество
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Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
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Политика
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В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
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Общество
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Обновлено в 08:30
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
Обновлено в 07:49
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Космос
Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»
Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
Обновлено в 03:03
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00