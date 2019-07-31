с чего всё началось

Происшествия Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Политика Назначен новый директор департамента пресс-службы правительства Назначение на пост директора департамента пресс-службы и информации правительства РФ получила Екатерина Осадчая, 1 августа сообщается на официальном сайте правительства.

Армия и оружие Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА "Новости".

Культура Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Экономика Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Кино Как сложилась судьба актеров «Форсажа» с момента выхода первой части 1, 4, 5, 6, 7 части "Форсаж" стал для Джорданы почти единственным кинопристанищем – в отличие от других исполнителей.

Экономика Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.

Армия и оружие В России вспоминают жертв Первой мировой войны Германия 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции. А 4 августа Великобритания объявила войну Германии.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Технологии 67% ИТ-специалистов постоянно борются с отсутствием безопасности Например, 67% IT-специалистов отметили, что постоянно борются с отсутствием безопасности и соответствия нормативным требованиям облачной инфраструктуры Установка согласованных политик безопасности в облаке и на компьютерах организации, а также нехватка квалифицированных сотрудников службы безопасности занимают 31%.

Футбол Шюррле переходит в «Спартак» на правах аренды В московском «Спартаке» после череды отъездов игроков первое серьезное пополнение в лице чемпиона мира Андре Шюррле: немецкий полузащитник переходит на правах аренды.

Футбол Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны» Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.