Экономика
«Роснефть» приобрела Петербургскую топливную компаниюПсковское агентство информации вчера в 11:02
«Роснефть» купила 100% акций Петербургской топливной компании – крупнейшего независимого топливного оператора.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
«Петербургская топливная компания» продала активы «дочке» «Роснефти»
Форпост Северо-Западвчера в 08:41
СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель США
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика
Назначен новый директор департамента пресс-службы правительства
Назначение на пост директора департамента пресс-службы и информации правительства РФ получила Екатерина Осадчая, 1 августа сообщается на официальном сайте правительства.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров
Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:13
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз
Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Обновлено в 01:01
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады
Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Кино
Как сложилась судьба актеров «Форсажа» с момента выхода первой части
1, 4, 5, 6, 7 части "Форсаж" стал для Джорданы почти единственным кинопристанищем – в отличие от других исполнителей.
Обновлено в 02:17
Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В России вспоминают жертв Первой мировой войны
Германия 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции. А 4 августа Великобритания объявила войну Германии.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Технологии
67% ИТ-специалистов постоянно борются с отсутствием безопасности
Например, 67% IT-специалистов отметили, что постоянно борются с отсутствием безопасности и соответствия нормативным требованиям облачной инфраструктуры Установка согласованных политик безопасности в облаке и на компьютерах организации, а также нехватка квалифицированных сотрудников службы безопасности занимают 31%.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»
Обновлено в 05:29
Футбол
Шюррле переходит в «Спартак» на правах аренды
В московском «Спартаке» после череды отъездов игроков первое серьезное пополнение в лице чемпиона мира Андре Шюррле: немецкий полузащитник переходит на правах аренды.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Баскетбол
Женская сборная России по баскетболу осталась без тренера
Напомним, что на прошедшем в июле чемпионате Европы по баскетболу российская команда заняла шестое место, не сумев второй раз подряд отобраться на Олимпийские игры.
Обновлено в 04:55
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01