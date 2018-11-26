Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на биржеРБК13:17
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
РБК13:17
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Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 13:19
Экономика
Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.
Обновлено в 16:29
Экономика
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям.
Обновлено в 17:31
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 17:31
Экономика
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.
Обновлено в 17:31
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 14:23
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 15:27
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 16:32
Экономика
В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку
Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.
Обновлено в 17:31
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 17:50
Энергетика
Brent снова поднялась выше $60 за баррель
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.
Обновлено в 13:05
Экономика
Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:02
Экономика
«Северсталь» купила Яковлевский ГОК
Металлургическая компания "Северсталь" купила на открытом аукционе 100% акций Яковлевского ГОКа (Курская магнитная аномалия) за 7,89 млрд руб. Запасы предприятия – 9,6 млрд т руды.
Обновлено в 16:51
Недвижимость
Объем выдачи ипотеки в РФ вырос в октябре на 40%
Объем выдачи ипотеки в России в октябре 2018 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в понедельник в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ.
Обновлено в 10:45
Экономика
Черная пятница 2018: как покупают россияне?
Россияне старались опередить «конкурентов» в шопинге: «Черная пятница» достигла пика через два часа после полуночи – в этот период продажи выросли до 230%.
Обновлено в 17:31