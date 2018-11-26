Экономика

«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
РБК
13:17

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
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