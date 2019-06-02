Общество
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
Ранее сообщалось о 19 пострадавших. По предварительным данным, жертв нет. На заводе прогремели три взрыва.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
На ЕГЭ в Башкирии выявлены три нарушения
На ЕГЭ по химии и истории, который прошел 31 мая, нарушение было зафиксировано в ходе сдачи экзамена по химии в городе Агидель.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Полиция Читы ищет хулиганов, сделавших надпись про Путина
В полицию поступило сообщение об оскорбительной надписи на площади Революции в Чите. Сотрудники устанавливают хулиганов, сделавших её.
Обновлено 31 мая в 09:21
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:53
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Теннис
Серена Уильямс завершила выступление на «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софии Кенин в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Общество
В России отменили национальный роуминг
С сегодняшнего дня в России официально отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса
Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар
Обновлено в 06:09
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за бывшего мужа российской модели
Продюсер Дмитрий Рассам 1 июня отпраздновал в Монако свадьбу с некоронованной принцессой этого карликового государства Шарлоттой Казираги.
Обновлено в 07:29
Происшествия
После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Политика
Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit
Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sunday Times порекомендовал будущему премьер-министру Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit и "просто уйти", если Брюссель откажется пойти на сделку по условиям Лондона.
Обновлено в 04:25