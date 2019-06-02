Общество

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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В Пулкове начали строить новый топливо-заправочный комплекс

Вести.Ru08:03

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

В аэропорту Петербурга Пулково начали строить топливозаправочный комплекс стоимостью около трех миллиардов рублей

Эхо Москвы08:00

Уникальный заправочный комплекс построят в Пулково к 2021 году

Online47.ru07:47

«Роснефть» начала строительство ТЗК в аэропорту Пулково

News.ru08:13
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Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

Ранее сообщалось о 19 пострадавших. По предварительным данным, жертв нет. На заводе прогремели три взрыва.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

На ЕГЭ в Башкирии выявлены три нарушения

На ЕГЭ по химии и истории, который прошел 31 мая, нарушение было зафиксировано в ходе сдачи экзамена по химии в городе Агидель.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В США аллигатор забрался в дом женщины и уничтожил винный погреб

Обновлено в 05:50
Политика

Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei

Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

Обновлено в 06:02
Происшествия

Полиция Читы ищет хулиганов, сделавших надпись про Путина

В полицию поступило сообщение об оскорбительной надписи на площади Революции в Чите. Сотрудники устанавливают хулиганов, сделавших её.
Обновлено 31 мая в 09:21
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

Обновлено в 07:53
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Теннис

Серена Уильямс завершила выступление на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софии Кенин в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Общество

В России отменили национальный роуминг

С сегодняшнего дня в России официально отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса

Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар

Обновлено в 06:09
Политика

В Госдуме предложили уволить Сердюкова

Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за бывшего мужа российской модели

Продюсер Дмитрий Рассам 1 июня отпраздновал в Монако свадьбу с некоронованной принцессой этого карликового государства Шарлоттой Казираги.
Обновлено в 07:29
Происшествия

После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Политика

Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit

Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sunday Times порекомендовал будущему премьер-министру Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit и "просто уйти", если Брюссель откажется пойти на сделку по условиям Лондона.
Обновлено в 04:25
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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