Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара
Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.
Обновлено в 08:51
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Националисты пытаются сорвать съезд партии Кернеса «Доверяй делам» в Харькове
Обновлено в 06:29
Гаджеты
В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei
Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:05
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Политика
Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа
Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 08:00
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
«У Саши характер лидера»: Рудковская заговорила о воспитании сына
«У Саши характер лидера и есть в кого, он никогда в жизни не будет делать то, что ему не нравится», - добавила мама Гном Гномыча, подметив, что сына они воспитывают в спортивном режиме.
Обновлено в 07:34
Кино
Кирилл Серебренников начнет съемки нового фильма зимой
Обновлено в 06:09
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Инсайдеры показали первые фотографии чехлов для смартфона iPhone XI
Первые фотографии чехлов для смартфонов iPhone XI от американской корпорации Apple появились в сети.
Обновлено в 08:45
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Футбол
Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса
Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Общество
Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Космос
Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали пятнадцать человек
При ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Обновлено в 08:21
Политика
Савченко потребовала трибунала для Порошенко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Политика
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку
Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.
Обновлено в 05:39