Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Кино
В Рязани прошло открытие студии «Кинолаб»
В субботу, 1 июня, состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Авто
Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне
Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
Обновлено в 17:26
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина
Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Политика
Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на Т-64: видео
Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Футбол
Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что „Крылья Советов“ были сильнее»
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Крылья Советов" в Самаре уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами
Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье.
Обновлено в 16:01
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Глава МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 14:09
Экономика
Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
Обновлено в 02:07
Авто
Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом
Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.
Обновлено в 10:33
Футбол
Аллегри может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:35
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Транспорт
РЖД в августе запустит поезд с детским купе
Обновлено в 10:36
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59