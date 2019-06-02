Экономика

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Gazeta.SPb08:33
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Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Кино

В Рязани прошло открытие студии «Кинолаб»

В субботу, 1 июня, состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Авто

Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне

Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы

Обновлено в 17:26
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Политика

Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на Т-64: видео

Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Футбол

Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что „Крылья Советов“ были сильнее»

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Крылья Советов" в Самаре уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье.
Обновлено в 16:01
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Глава МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 14:09
Экономика

Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг

Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
Обновлено в 02:07
Авто

Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом

Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.
Обновлено в 10:33
Футбол

Аллегри может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:35
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено в 10:36
Футбол

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
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