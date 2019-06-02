«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс 07:58

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Происшествия Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.

Кино В Рязани прошло открытие студии «Кинолаб» В субботу, 1 июня, состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А.

Авто Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Происшествия Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Политика Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

Армия и оружие Американские кадеты покатались на Т-64: видео Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.

Происшествия Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.

Происшествия Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Хоккей «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.

Политика Глава МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Экономика Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.

Авто Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.

Футбол Аллегри может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».

Авто Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

Происшествия В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.