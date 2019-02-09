Энергетика
«Роснефть» поставляет PDVSA нефтепродукты в обмен на нефтьNews.ru 10:48
«Роснефть» согласилась обеспечить венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) «жизненно важными нефтепродуктами» в обмен на нефть. Такое решение было принято после введения американским лидером Дональдом Трампом санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы.
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