Энергетика
«Роснефть» поставила рекорд по чистой прибылиКрасная весна 03:44
О рекорде по полученной чистой прибыли в размере 649 млрд рублей по итогам 2018 года отчиталась нефтяная госкомпания «Роснефть» 5 февраля на своем сайте.
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Футбол
Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля
Обновлено в 07:41
Общество
Десятки поклонников пришли проститься с Децлом
Прощание с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), скончавшимся на 36-м году жизни после концерта в Ижевске, началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.
Обновлено в 03:22
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
"Живой" дебют обновленного семейства Volkswagen Passat состоится в рамках мартовской выставки в Женеве.
Обновлено в 02:26
Политика
«Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".
Обновлено в 07:21
Авто
Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS
В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.
Обновлено в 07:18
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»
В обновленном спектакле, тень Воланда сыграет афроамериканец, но кто именно, держится в секрете.
Обновлено в 03:55
Кино
«Яндекс» запустит сериалы собственного производства
Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Политика
Янукович заявил о возможности покушения на него
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
Обновлено в 06:33
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»
Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»
С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Технологии
Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк
Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Авто
Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру
Обновлено в 01:31
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext
Тестирование прототипа BMW iNext проводили в шведском Арьеплуге за полярным кругом.
Обновлено в 06:43
Авто
Названы десять претендентов на титул лучшего автомобиля в мире
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Apple сменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Авто
В PSA хотят вернуть Opel в Россию
Обновлено в 05:30
Авто
Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8
Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам
Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Экономика
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Взрыв дома в Магнитогорске объяснили попыткой сэкономить
Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркаптана — специального ароматизатора, который придает газу неприятный запах.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Интернет
Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей
Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин отменил визы для граждан Турции при командировках
Президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Турции при командировках.
Обновлено в 07:40
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48