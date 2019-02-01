«Роснефть» попросила новые льготы для крупнейшего месторождения в РоссииКоммерсантъ 07:08

«Роснефть», получившая в 2017 году от государства льготы на 350 млрд руб. для Самотлорского месторождения, попросила о поддержке другого проекта — крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к двум профильным министерствам.

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина предоставить дополнительные льготы для Приобского месторождения -- крупнейшего по добыче месторождения в России.

«Роснефть» попросила новые льготы для крупнейшего месторождения в России

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