Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»ФАН 03:25
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
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с чего всё началось
Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.Коммерсантъвчера в 18:13
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Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский решил не давить на судей
Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика
МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе
Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
АвтоВАЗ ответил, почему они не выпускают «классику»
По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Экономика
Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США
Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Обновлено в 04:46
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пьяный полицейский сбил двух девочек на пешеходном переходе в Сочи
В Сочи сотрудник местного УВД на пешеходном переходе сбил двух 16-летних девочек.
Обновлено в 04:45
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС.
Обновлено в 01:23
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Баскетбол
Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта
Обновлено в 03:30
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.
Обновлено в 02:58
Игры
Меньше игр консольщикам: все новинки с PC Gaming Show на E3 2019
Обновлено в 04:34
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Рианна собирается замуж и мечтает о детях
Рианна (Rihanna) не очень любит делиться своей личной жизнью в соцсетях и обсуждать ее с журналистами, но иногда разговора о романе певицы с Хассаном Джамилем (Hassan Jameel), бизнесменом из Саудовской Аравии, просто не избежать.
Обновлено в 02:30
Хоккей
Давид Перрон: «„Сент-Луис“ готов перезагрузиться и провести лучшую игру в сезоне»
Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон после поражения от «Бостона» (1:5) в финале Кубка Стэнли (3-3 в серии) поделился ожиданиями от решающего матча.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Голикова рассказала об успехах в борьбе с бедностью
Число россиян за чертой бедности составило 12,9% и сократилось на 400 тысяч человек, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 08:24
Кино
Актёру Питеру Динклэйджу — 50
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено вчера в 08:25