«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»ФАН 03:25

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

с чего всё началось

Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

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