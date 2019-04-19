Экономика

«Роснефть» помогала Венесуэле обойти санкции СШАОреанда-Новости 05:34

ИА «Ореанда-Новости» Агенство Reuters сообщило, что российская компания «Роснефть» помогала правительству Венесуэлы, в частности национальной компании PDVSA, обходить санкции США и получать прибыль от продажи нефти.
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«Роснефть» помогла Венесуэле обойти санкции. Чем это грозит России

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