Экономика
«Роснефть» помогала Венесуэле обойти санкции СШАОреанда-Новости 05:34
ИА «Ореанда-Новости» Агенство Reuters сообщило, что российская компания «Роснефть» помогала правительству Венесуэлы, в частности национальной компании PDVSA, обходить санкции США и получать прибыль от продажи нефти.
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Политика
Песков озвучил темы на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 06:05
Авто
В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely FY11
Китайский автомобильный бренд Geely намерен в ближайшее время начать поставку в Россию новой модели купеобразного кроссовера Geely FY11.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Общество
Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти из Уфы в Москву
Напомним, Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт прямо с самолета – в Уфе у него должна была состояться лекция.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Лукашенко высказался за изменения в конституцию
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Политика
В МИД обеспокоены действиями в отношении «Северного потока — 2»
Действия в отношении "Северного потока-2" вызывают серьезное беспокойство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 04:40
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено вчера в 05:01
Музыка
Дочь Ирины Салтыковой записала новую песню по мотивам хита матери
Клип Алисы Салтыковой на ремейк хита 90-х «Серые глаза» появился в эфире музыкальных телеканалов и на YouTube.
Обновлено в 06:32
Политика
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
Обновлено вчера в 05:49
Путешествия
Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом
Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка
Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Джастин Бибер, Ариана Гранде и Эд Ширан превратились в животных и спели о любви к Земле
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток
Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.
Обновлено в 04:20
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19