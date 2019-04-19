Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»ТАСС вчера в 15:52

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters.
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Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти

РБК03:43

Reuters: Венесуэла продает нефть через «Роснефть» и обходит санкции США

Красная веснавчера в 17:53

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

ТАССвчера в 15:52

«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters

REGNUMвчера в 19:05

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостейвчера в 15:58

«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США

News.ruвчера в 16:11

Reuters: «Роснефть» помогает Мадуро зарабатывать на нефти в обход санкций

Дождьвчера в 18:29
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
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Компания Bugatti проводит тесты экстремального Divo

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В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

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Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

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Политика

Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России

Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил о ведении работы по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
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Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

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Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
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На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку

Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
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Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
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В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Футбол

Четыре основных игрока могут покинуть «Тоттенхэм»

Лондонский "Тоттенхэм" может расстаться с четырьмя игроками основного состава.
Обновлено в 04:13
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Хоккей

Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России

По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.
Обновлено в 01:01
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
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Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России

Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
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LG выпускает колонку с «Алисой»

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
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Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Медики назвали главную причину старения

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Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

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Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Депутаты южноуральского Заксобрания отчитались о доходах

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Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
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ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
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