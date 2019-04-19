Экономика

«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции СШАNews.ru 18 апреля в 16:11

Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности. По данным Reuters, венесуэльская компания PDVSA передаёт свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти».
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Индийская Reliance объяснила покупку венесуэльской нефти через «Роснефть»

РБК05:31

Reuters: Венесуэла продает нефть через «Роснефть» и обходит санкции США

Красная весна18 апреля в 17:53

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостей18 апреля в 15:58

«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters

REGNUM18 апреля в 19:05

«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США

News.ru18 апреля в 16:11

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

ТАСС18 апреля в 15:52

Reuters: «Роснефть» помогает Мадуро зарабатывать на нефти в обход санкций

Дождь18 апреля в 18:29
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Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Космос

Микробиологическая передовая — серебряная дверь туалета МКС

Чтобы подавить распространение бактерий, учёные нанесли антимикробное покрытие на основе серебра на дверь туалета МКС.
Обновлено вчера в 07:28
Космос

«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения

Обновлено 18 апреля в 12:22
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании в Нижнекамске в Казань.
Обновлено вчера в 19:38
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

На Украине задержали сбежавшего из воинской части солдата-срочника

Обновлено в 06:28
Общество

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов

Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Авто

LADA Granta стала лидером продаж автомобилей в России

Обновлено в 05:31
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
Обновлено в 02:42
Политика

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из выступления 2015 года

Текст выступления президента Украины Петра Порошенко, опубликованный 20 января 2015 года, где было дважды использовано слово "повстанцы" в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, был изменен после дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским, и теперь в нем появились слова "боевики".
Обновлено в 06:24
Политика

Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Авто

Infiniti привезла в Нью-Йорк «заряженный» Q60 Sport Coupe

На своём стенде в рамках автосалона в Нью-Йорке компания Infiniti представила в том числе премиальное спортивное купе Q60S.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Обновлено вчера в 22:00
Политика

МИД Белоруссии раскритиковало российского посла Бабича

МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
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