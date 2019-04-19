Экономика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции СШАNews.ru 18 апреля в 16:11
Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности. По данным Reuters, венесуэльская компания PDVSA передаёт свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти».
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Reuters: Венесуэла продает нефть через «Роснефть» и обходит санкции США
Красная весна18 апреля в 17:53
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Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
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Космос
Микробиологическая передовая — серебряная дверь туалета МКС
Чтобы подавить распространение бактерий, учёные нанесли антимикробное покрытие на основе серебра на дверь туалета МКС.
Обновлено вчера в 07:28
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено 18 апреля в 12:22
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании в Нижнекамске в Казань.
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Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Общество
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 00:25
Авто
LADA Granta стала лидером продаж автомобилей в России
Обновлено в 05:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
Обновлено в 02:42
Политика
Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из выступления 2015 года
Текст выступления президента Украины Петра Порошенко, опубликованный 20 января 2015 года, где было дважды использовано слово "повстанцы" в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, был изменен после дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским, и теперь в нем появились слова "боевики".
Обновлено в 06:24
Политика
Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети
Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Авто
Infiniti привезла в Нью-Йорк «заряженный» Q60 Sport Coupe
На своём стенде в рамках автосалона в Нью-Йорке компания Infiniti представила в том числе премиальное спортивное купе Q60S.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
МИД Белоруссии раскритиковало российского посла Бабича
МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43