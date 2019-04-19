«Роснефть» помогает Венесуэле обходить американские санкцииПетербургский дневник 18 апреля в 20:10

Агентство Reuters в четверг заявило, что «Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США, наложенные на венесуэльскую нефтяную промышленность.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.

Политика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России «Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Политика Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.

Религия Православные христиане отмечают Лазареву субботу Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.

Футбол «Томь» не сумела обыграть дома «Луч» «Томь» сыграла сегодня, 20 апреля, вничью матч 32-го тура первенства ФНЛ с «Лучом» из Владивостока.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Шоу-бизнес Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.

Общество Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Политика Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Минске Российские власти обязательно разберутся в ситуации с послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, которого ранее белорусские власти обвинили в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.

Происшествия В Париже в ходе субботних протестов появились пострадавшие Как минимум два человека уже пострадали в ходе протестов, которые проходят в Париже в субботу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.