Экономика

«Роснефть» помогает Венесуэле обходить американские санкцииПетербургский дневник 18 апреля в 20:10

Агентство Reuters в четверг заявило, что «Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США, наложенные на венесуэльскую нефтяную промышленность.
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Индийская Reliance объяснила покупку венесуэльской нефти через «Роснефть»

РБК05:31

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

ТАСС18 апреля в 15:52

«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США

News.ru18 апреля в 16:11

«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters

REGNUM18 апреля в 19:05

Венесуэла обходит санкции с помощью «Роснефти»

Национальная служба новостей18 апреля в 15:58

В индийской Reliance объяснили покупку венесуэльской нефти через «Роснефть»

Инфо2407:26

Reuters: «Роснефть» помогает Мадуро зарабатывать на нефти в обход санкций

Дождь18 апреля в 18:29
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Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

Обновлено в 07:25
Футбол

Почеттино: «„Манчестер Сити“ не будет мстить „Тоттенхэму“ за вылет из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Политика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Политика

Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Томь» не сумела обыграть дома «Луч»

«Томь» сыграла сегодня, 20 апреля, вничью матч 32-го тура первенства ФНЛ с «Лучом» из Владивостока.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Обновлено в 07:49
Футбол

Стали известны претенденты на награду лучшему игроку сезона в АПЛ

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему игроку сезона в Англии.
Обновлено в 08:09
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

Обновлено в 07:30
Наука

Найдено оптимальное для тренировок время суток

Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова

В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Политика

Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Минске

Российские власти обязательно разберутся в ситуации с послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, которого ранее белорусские власти обвинили в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Париже в ходе субботних протестов появились пострадавшие

Как минимум два человека уже пострадали в ходе протестов, которые проходят в Париже в субботу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина

Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.
Обновлено в 08:18
Интернет

Apple расширит функции iOS в Mac OS

Ситуация изменится этой осенью в Mac OS 10.15. Apple расширит функции iOS в версии для ПК.
Обновлено вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
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