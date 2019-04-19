Экономика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить американские санкцииПетербургский дневник 18 апреля в 20:10
Агентство Reuters в четверг заявило, что «Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США, наложенные на венесуэльскую нефтяную промышленность.
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Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
Обновлено в 07:25
Футбол
Почеттино: «„Манчестер Сити“ не будет мстить „Тоттенхэму“ за вылет из Лиги чемпионов»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Политика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Томь» не сумела обыграть дома «Луч»
«Томь» сыграла сегодня, 20 апреля, вничью матч 32-го тура первенства ФНЛ с «Лучом» из Владивостока.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Обновлено в 07:49
Футбол
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку сезона в АПЛ
Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему игроку сезона в Англии.
Обновлено в 08:09
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Наука
Найдено оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова
В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Минске
Российские власти обязательно разберутся в ситуации с послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, которого ранее белорусские власти обвинили в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Париже в ходе субботних протестов появились пострадавшие
Как минимум два человека уже пострадали в ходе протестов, которые проходят в Париже в субботу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина
Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.
Обновлено в 08:18
Интернет
Apple расширит функции iOS в Mac OS
Ситуация изменится этой осенью в Mac OS 10.15. Apple расширит функции iOS в версии для ПК.
Обновлено вчера в 12:39