Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС в Санкт-ПетербургеВедомости вчера в 12:54
«Роснефть» покупает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК), сообщила госкомпания. ПТК – крупнейший независимый топливный оператор Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ее заправки есть также в Республике Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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«Петербургская топливная компания» продала активы «дочке» «Роснефти»
Форпост Северо-Западвчера в 08:41
СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Футбол
«Боруссия» Д представила кубковый комплект формы
Дортмундская «Боруссия» презентовала комплект третьей формы на новый сезон.
Обновлено в 05:05
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова избавилась от теплых носков в Майами
Пока не известно, взяла ли пара детей на отдых в Майами, наверняка Оксана сообщит об этом в одном из следующих постов.
Обновлено в 02:54
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Саша Плющенко продемонстрировал балетную растяжку с помощью отца
На страничке Саши в Instagram появилось видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку.
Обновлено в 04:51
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»
Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза
Согласно докладу Минздрава «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 2018 году», с 2005 года смертность от туберкулеза в России снизилась в 3,8 раза.
Обновлено в 04:15
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Медики Рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении
Исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении.
Обновлено в 05:32
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22