с чего всё началось

«Роснефть» покупает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК), сообщила госкомпания. ПТК – крупнейший независимый топливный оператор Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ее заправки есть также в Республике Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.

Футбол «Боруссия» Д представила кубковый комплект формы Дортмундская «Боруссия» презентовала комплект третьей формы на новый сезон.

Политика МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

Армия и оружие Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Происшествия Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова избавилась от теплых носков в Майами Пока не известно, взяла ли пара детей на отдых в Майами, наверняка Оксана сообщит об этом в одном из следующих постов.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Саша Плющенко продемонстрировал балетную растяжку с помощью отца На страничке Саши в Instagram появилось видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 августа Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Политика В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.

Футбол Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив» Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.

Здоровье Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза Согласно докладу Минздрава «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 2018 году», с 2005 года смертность от туберкулеза в России снизилась в 3,8 раза.

Финансы ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.

Общество ВЦИОМ назвал лучших работодателей России В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Здоровье Медики Рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении Исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении.

Наука На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов» В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.

Шоу-бизнес Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян «Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.