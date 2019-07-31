Как сообщалось ранее, «Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — ПТК. Таким образом, «Роснефть» может занять 27% топливного рынка Санкт-Петербурга.

с чего всё началось

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

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