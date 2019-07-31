с чего всё началось

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.

Политика Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.

Общество Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.

Общество Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота» Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи подавать иск против производителей средства для прочистки труб "Крот", которым отравился, сообщил он в среду ТАСС.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия Авиационный эксперт оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре Главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Экономика В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Армия и оружие БМД-2М получила боевой модуль «Берег» По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Космос Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Игры Сила рок-музыки в ролике к выходу We Happy Few: Lightbearer Игроки могут заглянуть в новые локации, в том числе в любимый музыкальный магазин Ника.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала себя до похудения Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.

Происшествия Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.