Экономика

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФОREGNUM 11:00

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила
 нефтекомпания.
Коммерсантъ11:08

Подробнее о событии

Структура «Роснефти» выкупила «Петербургскую топливную компанию»

Мойка7808:39

«Роснефть» полностью выкупила «Петербургскую топливную компанию»

78.ru10:54

СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»

Neva.Today07:12

«Роснефть» заправит Санкт-Петербург

Коммерсантъ11:08

«Роснефть» займет почти треть топливного рынка Петербурга

Петербургский дневник09:36

На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК

Фонтанка.Ру10:20

На топливном рынке Петербурга и Ленобласти — новый лидер

АБН08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Политика

Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика

Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Общество

Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов

Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено в 08:48
Общество

Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»

Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи подавать иск против производителей средства для прочистки труб "Крот", которым отравился, сообщил он в среду ТАСС.
Обновлено в 12:35
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Авиационный эксперт оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре

Главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров оценил экстренную посадку «Суперджета» в Самаре.
Обновлено в 10:12
Космос

Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

БМД-2М получила боевой модуль «Берег»

По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Космос

Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено в 12:51
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Игры

Сила рок-музыки в ролике к выходу We Happy Few: Lightbearer

Игроки могут заглянуть в новые локации, в том числе в любимый музыкальный магазин Ника.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД

НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала себя до похудения

Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.
Обновлено в 11:50
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Обновлено в 05:31
Происшествия

Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными

Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Главное