с чего всё началось

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

Политика Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.

Армия и оружие Минобороны России протестировало «военный интернет» Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Культура HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.

Политика Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Космос В Роскосмосе сообщили о приостановке разработки «Косморобота» Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, секвестр бюджета госкорпорации привел к приостановке разработки робота для помощи космонавтам в открытом космосе.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Общество Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Общество Умерла заместитель председателя Конституционного Суда Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Общество Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.