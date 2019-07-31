Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФОREGNUM вчера в 11:00
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Минобороны России протестировало «военный интернет»
Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Игры
Видео: китайский ролевой 2D-боевик The Oriental Exorcist выйдет на ПК и PS4 в 2020 году
Издательство Bilibili и китайская студия-разработчик Wildfire Game представили свой ролевой 2D-боевик The Oriental Exorcist.
Обновлено в 02:00
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана
Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:37
Космос
В Роскосмосе сообщили о приостановке разработки «Косморобота»
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, секвестр бюджета госкорпорации привел к приостановке разработки робота для помощи космонавтам в открытом космосе.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Гаджеты
Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание
Обновлено в 01:16
Политика
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
Обновлено в 02:46
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Омской области человек погиб в ДТП
Обновлено в 01:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45