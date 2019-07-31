с чего всё началось

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

Экономика Российский софт предостановился 31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Политика Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Путешествия С начала года в Турции умерли десятки российских туристов Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.

Политика Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше» Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Путешествия На Украине разработали речные маршруты посещения Чернобыльской зоны Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты ее посещения по рекам Припять и Уж во исполнение указа президента Владимира Зеленского о развитии туристической отрасли в районе Чернобыля.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.

Армия и оружие Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".

Космос Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Экономика СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Армия и оружие Пентагон готовит развертывание войск в Европе Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы.

Финансы Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).