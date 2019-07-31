Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФОREGNUM 11:00
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъ11:08
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Экономика
Российский софт предостановился
31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Политика
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 12:10
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 00:18
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Путешествия
На Украине разработали речные маршруты посещения Чернобыльской зоны
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало водные маршруты ее посещения по рекам Припять и Уж во исполнение указа президента Владимира Зеленского о развитии туристической отрасли в районе Чернобыля.
Обновлено в 10:37
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Представлен флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР
Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:52
Космос
Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено в 12:51
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Обновлено в 09:33
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы.
Обновлено в 07:46
Финансы
Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
Обновлено в 13:50
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42