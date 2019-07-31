с чего всё началось

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

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Кино Подсчитано количество мата в фильмах Тарантино Издание разыскало одного из поклонников творчества Тарантино, который пересмотрел все его фильмы, и подсчитал каждое нецензурное слово и расовое оскорбление, которые в них звучат.

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Происшествия В организме Навального не нашли отравляющих веществ Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.

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Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

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Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.