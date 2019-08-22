"Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране. Стороны обменялись документами, подписанными в рамках визита президента Мозамбика Филипе Ньюси в РФ. Церемония состоялась в присутствии лидеров двух стран после их переговоров в Кремле.

«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

Политика Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8 Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".

Политика В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Транспорт Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.

Хоккей ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Политика Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против возвращения России в G7.

Теннис US Open. Шарапова в первом круге сыграет с Сереной В Нью-Йорке опубликована сетка US Open. В первом круге сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс (8). Они попали в нижнюю четверть сетки.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, ликвидирована, но нельзя прекращать работу, поскольку остаётся вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Технологии Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31 Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.

Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Политика Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.

Происшествия Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.

Энергетика За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.

Происшествия Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.

Здоровье Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Наука Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер Международная команда ученых разработала молекулярный пропеллер, который может вращаться в одном направлении на поверхности материала при подаче энергии.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.