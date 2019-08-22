Энергетика

«Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений МозамбикаИнтерфакс 10:43

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"Роснефть" подписала с государственной компанией Мозамбика - Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) - меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений в Мозамбике, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
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