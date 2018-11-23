Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера на 36,5 млн рублей
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера на 36,5 млн рублейПраво.рувчера в 08:08
«Роснефть» подала в Арбитражный суд города Москвы иск против трейдера Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – компании «Солид – товарные рынки». Как следует из материалов дела (№ А40-278744/2018), иск поступил 22 ноября, дата рассмотрения пока не назначена.
Право.рувчера в 08:08
с чего всё началось
Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки дела.Ведомостивчера в 05:08
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«Роснефть» всю неделю продавала топливо на бирже в Петербурге через адресные сделки
Интерфаксвчера в 09:22
«Роснефть» подала многомиллионный иск к трейдеру петербургской биржи
Форпост Северо-Западвчера в 06:47
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Энергетика
СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке
Обновлено в 04:29
Экономика
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ считают, что темпы роста ВВП России не превысят 1,6—1,9% в ближайшие три года.
Обновлено в 04:39
Экономика
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 03:52
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено в 04:11
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 03:32
Экономика
ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено в 03:59
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 02:18
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 03:39
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 04:17
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика
Севастопольскую приватизацию перенесли на декабрь
Вновь рассмотреть план приватизации севастопольские депутаты планируют 4 декабря.
Обновлено в 04:03
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Товары со знаком органической продукции появятся в РФ в 2020 году
В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции, сообщил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве.
Обновлено в 04:25