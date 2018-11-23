с чего всё началось

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера. Нефтяная компания просит Арбитражный суд Москвы взыскать с «Солид — товарные рынки» более 36,5 млн рублей. Как следует из картотеки суда, иск был подан 22 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена.

Энергетика Энергетика Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

Экономика Экономика Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который позволяет сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн «Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

Экономика Экономика Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.

Экономика Экономика Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.

Экономика Экономика Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках «Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский» Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».

Экономика Экономика ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал» Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.

Финансы Финансы Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

Экономика Экономика Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.

Экономика Экономика ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Экономика Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.

Экономика Экономика Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.

Экономика Экономика Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».