Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
BFM.ru
12:58

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера. Нефтяная компания просит Арбитражный суд Москвы взыскать с «Солид — товарные рынки» более 36,5 млн рублей. Как следует из картотеки суда, иск был подан 22 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена.
BFM.ru12:58
с чего всё началось
Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки
 дела.
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