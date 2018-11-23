Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдераREGNUM06:40
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
REGNUM06:40
с чего всё началось
Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки дела.Ведомости05:08
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $59
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6% и составила $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:14
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о взыскании с «Газпрома» еще $3,8 млн
«Учитывая, что "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению арбитража»,— сообщает пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 11:10
Экономика
Суд в Киеве отменил арест акций украинской «дочки» Сбербанка
12 сентября апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и работающего в группе ВЭБа Проминвестбанка, в капитале которых участвует российское государство.
Обновлено в 10:57
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых
Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено в 11:16
Экономика
ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»
Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
Обновлено в 11:12
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:21
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика
РБК: Роман Абрамович создаст фонд поддержки российского кинематографа
По информации источника, фонд уже в 2019 году сможет направить на производство отечественных фильмов до 1 млрд руб. Новая организация будет покрывать затраты продюсеров на финальной стадии проекта и окажет поддержку в размере от 20% до 50% бюджета картины.
Обновлено в 11:03
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:14
Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 11:06
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика
Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен
Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.
Обновлено в 10:54
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено в 11:24
Экономика
Первые специнвестконтракты 2.0 могут появиться к концу первого квартала 2019 года
Минпромторг ожидает заключения первых так называемых специнвестконтрактов нового поколения (СПИК 2.0) к концу первого квартале 2019 года, рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Обновлено в 10:41