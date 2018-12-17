«Всех, кто не хочет [переехать в Уфу], сократят», — сказал один из них. Другой собеседник РБК добавил, что московский офис «Башнефти» может быть ликвидирован до середины марта 2019 года. В уфимском офисе «Башнефти» сейчас работают около 160 сотрудников, говорит близкий к «Роснефти» собеседник РБК.

с чего всё началось

"Роснефть" переведет в Уфу сотрудников московского офиса "Башнефти" или предложит уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса, в офис "Башнефти" переедут подразделения "Роснефти", сообщил РИА Новости представитель "Роснефти".

Экономика Экономика Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях.

Экономика Экономика ЦБ в марте выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк Банк России проведет открытый аукцион по продаже акций Азиатского-Тихоокеанского банка (АТБ) в марте 2019 года.

Экономика Экономика Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4% Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.

Экономика Экономика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.

Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Экономика Экономика Порошенко заработал в 2018 году $7 млн Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

Экономика Экономика Франция ускорит введение налога с IT-гигантов Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Недвижимость Недвижимость Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.

Экономика Экономика В Брюсселе состоялась презентация российских вин Презентация российских вин прошла в Российском центре культуры и науки в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Экономика Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.